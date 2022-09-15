Tunceli haber! Tunceli'de beyaz yeleli boz ayılar görüntülendi

Tunceli'de beyaz yeleli boz ayılar görüntülendi

TUNCELİ Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yiyecek arayan beyaz yeleli boz ayılar görüntülendi.

Boz ayılar, sık sık Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde sık sık karınlarını doyurmak için merkeze kadar iniyor. Bu kez merkez mezbahanesine inen beyaz yeleli boz ayılar, Erkan Biçkin tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayının yelelerinin beyaz olmasına şaşırdığını söyleyen Biçkin, "Önce ayı mı yoksa başka bir hayvan mı diye tereddütte kaldım. Çünkü daha önce boyun kısmı beyaz olan boz ayı görmemiştim. Çektikten sonra ayı olduklarını anladım. Bir süre karınlarını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştılar" dedi.