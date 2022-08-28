Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli gündem haberleri | Tunceli'de arbedeye neden olan 4 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Tunceli gündem haberleri | Tunceli'de arbedeye neden olan 4 kişi gözaltına alındı

Tunceli haberi: Tunceli'de iki grup arasında çıkan arbede nedeniyle 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Tunceli'de iki grup arasında çıkan arbede nedeniyle 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde aynı araçta bulunan kişiler ile bir kadın arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışmaya çevrede bulunan vatandaşların da karışmasıyla arbede yaşandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu vatandaşlarımızın ve emniyet güçlerimizin müdahalesiyle sonlandırılmıştır. Olay sonrasında Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmada, olaya dahil olduğu anlaşılan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 4 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Valiliğimizce konu takip edilmektedir."

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

Cumhuriyet Caddesi Tunceli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title