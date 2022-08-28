Tunceli gündem haberleri | Tunceli'de arbedeye neden olan 4 kişi gözaltına alındı

Tunceli'de iki grup arasında çıkan arbede nedeniyle 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde aynı araçta bulunan kişiler ile bir kadın arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışmaya çevrede bulunan vatandaşların da karışmasıyla arbede yaşandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu vatandaşlarımızın ve emniyet güçlerimizin müdahalesiyle sonlandırılmıştır. Olay sonrasında Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmada, olaya dahil olduğu anlaşılan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 4 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Valiliğimizce konu takip edilmektedir."