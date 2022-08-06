Tunceli gündem haberleri... Tunceli'de 3 kadın hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli gündem haberleri... Tunceli'de 3 kadın hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandı

Tunceli gündem haberleri... Tunceli'de 3 kadın hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandı

Edinilen Tunceli gelişmesine göre Tunceli'de hırsızlık amacıyla girdikleri evde yakalanan 3 kadın gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

Tunceli'de hırsızlık amacıyla girdikleri evde yakalanan 3 kadın gözaltına alındı.

Moğultay Mahallesi'ndeki eve hırsız girdiğini gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, açık bırakılan kapıdan içeri girdi.

Ekipler, eve hırsızlık amacıyla girdikleri belirlenen 3 kadını suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çok sayıda hırsızlık kaydının olduğu belirtilen şüphelilerin üzerlerinde kapı dili düşürme aparatları ele geçirildi.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Tunceli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title