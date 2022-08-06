Tunceli gündem haberleri... Tunceli'de 3 kadın hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandı
Edinilen Tunceli gelişmesine göre Tunceli'de hırsızlık amacıyla girdikleri evde yakalanan 3 kadın gözaltına alındı.
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Tunceli'de hırsızlık amacıyla girdikleri evde yakalanan 3 kadın gözaltına alındı.
Moğultay Mahallesi'ndeki eve hırsız girdiğini gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, açık bırakılan kapıdan içeri girdi.
Ekipler, eve hırsızlık amacıyla girdikleri belirlenen 3 kadını suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çok sayıda hırsızlık kaydının olduğu belirtilen şüphelilerin üzerlerinde kapı dili düşürme aparatları ele geçirildi.
AA / Sidar Can Eren - Güncel