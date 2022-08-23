Tunceli gündem haberi... Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri böyle görüntülendi Güncel Haberler Tunceli gündem haberi | Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri böyle görüntülendi Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri görüntülendi. Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri böyle görüntülendi TUNCELİ - Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri görüntülendi. Tunceli'de Pülümür Vadisinde su kıyısına kadar inerek karınlarını doyuran yaban keçileri vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Uzun süre hem karınlarını doyuran hem de su ihtiyaçlarını gideren yaban keçileri, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kaybolurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç Tunceli su Güncel Haberler

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