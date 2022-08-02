Tunceli gündem haberi | Tunceli'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Edinilen Tunceli haberine göre Tunceli'de çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
- Güncelleme:
Tunceli'de çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezine bağlı Bedi Yaylası bölgesinde örtü yangını çıktığı belirtildi.
Helikopter desteğinde bölgeye ekiplerin sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Yaklaşık 500 metrekare alanın etrafı ekiplerimizce çevrilerek örtü yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede ekiplerimizin söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
AA / Sidar Can Eren - Güncel