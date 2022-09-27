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Tunceli gündem haberi: Karabük Valisi Gürel'den Ovacık'ta ziyaretler

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Tunceli gündem haberi: Karabük Valisi Gürel'den Ovacık'ta ziyaretler

Tunceli gündem haberi | Karabük Valisi Fuat Gürel, Ovacık ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ovacık ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ovacık Spor Lisesini ziyaret eden Gürel, Okul Müdürü Gülsüm Makul'den öğrenci sayısı, eğitim ve sportif faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Mahalle ve köy muhtarlarıyla da bir araya gelen Gürel, Öğretmen Hasan Denli Kültür Evi Çok Amaçlı Salonu'nda kurum amirleriyle toplantı yaptı.

İlçede devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Gürel, buradan Orman İşletme Müdürlüğüne geçti.

Karabük Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Gürel, Ovacık 10 Yataklı Entegre Devlet Hastanesi ile Kaymakam Konağı inşaatını inceledi.

Kıbrıs Gazisi Sabahattin Orhan ve Gazi Süleyman Süzen'i ziyaret eden Gürel, ilçede ikamet eden bazı ailelerin evlerine de gitti.

Gürel'e, Ovacık Kaymakamı Bahadır Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter ile kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Fuat Gürel Karabük Güncel Haberler

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