Tunceli-Erzincan karayolu tır trafiğine açıldı
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Tunceli-Erzincan karayolu tır trafiğine açıldı Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle tır trafiğine kapatılan Erzincan karayolu, yeniden tır trafiğine açıldı.
Tunceli- Erzincan karayolu tır trafiğine açıldı
TUNCELİ - Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle tır trafiğine kapatılan Erzincan karayolu, yeniden tır trafiğine açıldı.
Tunceli'de dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolunun Pülümür ilçesi ile Muti köprüsü arasında kalan bölümü valilik tarafından tır trafiğine kapatılmıştı.
Karayolları ekiplerinin gece boyunca yaptığı çalışmaların ardından yol, yeniden tırların geçişine açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel