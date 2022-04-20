Tunceli-Erzincan Karayolu heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli-Erzincan Karayolu heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapandı

İhlas Haber Ajansı - Ercan Topaç - Güncel
 - Güncelleme:

Tunceli-Erzincan Karayolu heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapandı Tunceli-Erzincan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

ERZİNCAN (İHA) - Tunceli- Erzincan Karayolu heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapandı

TUNCELİ - Tunceli-Erzincan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Kara yolları ekiplerinin çalışmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi ile Muti köprüsü arasındaki bölümünde öğlen saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken çok sayıda araç yolun açılması için bekledi.

Karayolları 86. Şube Şefliği ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Güncel

Toprak Kayması, Erzincan, Tunceli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title