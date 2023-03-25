Tunceli-Erzincan kara yolu kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Tunceli- Erzincan kara yolunun tırların geçişine kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Bu çerçevede çeşitli tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan il sınırındaki Muti Köprüsü ile Pülümür ilçesi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar tır trafiğine kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.