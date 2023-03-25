Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli-Erzincan kara yolu kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı

Güncel Haberler

Tunceli-Erzincan kara yolu kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Tunceli-Erzincan kara yolunun tırların geçişine kapatıldığı bildirildi.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Tunceli- Erzincan kara yolunun tırların geçişine kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Bu çerçevede çeşitli tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan il sınırındaki Muti Köprüsü ile Pülümür ilçesi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar tır trafiğine kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Erzincan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title