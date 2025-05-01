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Tunceli Devlet Hastanesi'nde Küçük Çaplı Yangın Söndürüldü

Tunceli Devlet Hastanesi'nde Küçük Çaplı Yangın Söndürüldü
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Tunceli Devlet Hastanesi'nin acil servis bölümünde vakum santrallerinden kaynaklanan küçük çaplı bir yangın çıktı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edilerek yangını kısa sürede söndürdü. Duman nedeniyle bazı hastalar tedbir amaçlı hastane bahçesine çıkarıldı.

Tunceli Devlet Hastanesi'nde çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.

Hastanenin acil servis bölümünde, vakum santrallerinden kaynaklandığı belirlenen küçük çaplı yangın çıktı.

İhbar üzerine hastaneye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın, kısa sürede söndürüldü.

Duman nedeniyle bazı hastalar tedbir amaçlı hastane bahçesine çıkarıldı.???????

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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