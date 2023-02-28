Tunceli'den deprem bölgesine 2 tır içme suyu gönderildi Güncel Haberler Tunceli'den depremlerden etkilenen illere ulaştırılmak üzere 2 tır içme suyu gönderildi. Tunceli'den depremlerden etkilenen illere ulaştırılmak üzere 2 tır içme suyu gönderildi. Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. Bu kapsamda Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla Munzur Su AŞ tarafından, depremzedeler için 2 tıra, pet şişe su yüklendi. Atatürk Mahallesi'ndeki Valilik binasının bahçesinde gerçekleştirilen uğurlama programı sonrası tırlar deprem bölgesine doğru yola çıktı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Tunceli Güncel Haberler

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