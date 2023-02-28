Tunceli'den deprem bölgesine 2 tır içme suyu gönderildi
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Tunceli'den depremlerden etkilenen illere ulaştırılmak üzere 2 tır içme suyu gönderildi.
Tunceli'den depremlerden etkilenen illere ulaştırılmak üzere 2 tır içme suyu gönderildi.
Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.
Bu kapsamda Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla Munzur Su AŞ tarafından, depremzedeler için 2 tıra, pet şişe su yüklendi.
Atatürk Mahallesi'ndeki Valilik binasının bahçesinde gerçekleştirilen uğurlama programı sonrası tırlar deprem bölgesine doğru yola çıktı.
Kaynak: AA / Güncel