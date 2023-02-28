Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'den deprem bölgesine 2 tır içme suyu gönderildi

Güncel Haberler

Tunceli'den deprem bölgesine 2 tır içme suyu gönderildi

Tunceli'den depremlerden etkilenen illere ulaştırılmak üzere 2 tır içme suyu gönderildi.

Tunceli'den depremlerden etkilenen illere ulaştırılmak üzere 2 tır içme suyu gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.

Bu kapsamda Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla Munzur Su AŞ tarafından, depremzedeler için 2 tıra, pet şişe su yüklendi.

Atatürk Mahallesi'ndeki Valilik binasının bahçesinde gerçekleştirilen uğurlama programı sonrası tırlar deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Tunceli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title