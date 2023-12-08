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Tunceli'deki Yer Altı Çarşısında Su Baskını: Esnaf Çözüm İstiyor

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Tunceli'deki yer altı çarşısında yaşanan su baskını nedeniyle esnaf iş yapamaz duruma geldi. Belediye çözüm için bütçe olmadığını belirtti.

TUNCELİ'de 79 iş yerinin bulunduğu yer altı çarşısının tavanından yağışlarla birlikte sızan su, birikintiye neden olurken esnaf, iş yapamaz duruma geldiklerini belirterek çözüm istedi. Yaklaşık 4 yıldır bu durumu yaşadıklarını söyleyen Türkan Mengeş, 'Her yerden su akıyor. Buranın adı yer altı çarşısıydı şimdi su altı çarşısı oldu. Kaç defa belediyeye başvuru yaptık ama bizlere destek çıkmıyorlar. Bizim burada işimiz kıyafet satmak değil de paspas ve kovalarla su temizlemek olmuş dedi. Belediyeden yapılan açıklamada da 5 yıl önce yapılan restorasyonda tabana serilen izolasyon malzemesi nedeniyle, nerelerden su aktığını tespit edemedikleri belirtilerek, çözümün orayı yıkıp tekrardan yapmak olduğu, ancak bunun için de bütçe olmadığı ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sağanak' uyarısında bulunduğu Tunceli'de 3 gündür sağanak yağış etkili oluyor. 1995'te inşa edilen, 2018'de de Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel döneminde 7 milyon TL'ye yenilenerek tekrar hizmete açılan, 79 iş yerinin bulunduğu yer altı çarşısının tavanından da yağışlarla birlikte sızan su, birikintiye neden oluyor. Çarşı esnafı, kova ve paspasla biriken suyu tahliye ederken, yaklaşık 4 yıldır bu durumu yaşadıklarını ve iş yapamaz duruma geldiklerini söyledi.

Çarşıda giyim mağazası bulunan Türkan Mengeş, mağazalarındaki ürünleri satmak yerine sürekli kovalarla su tahliyesi yaptıklarını belirterek, Her yerden su akıyor. Bu sorun da 4 yıldır devam ediyor. Buranın adı yer altı çarşısıydı şimdi su altı çarşısı oldu. Kaç defa belediyeye başvuru yaptık ama bizlere destek çıkmıyorlar. Bizim burada işimiz kıyafet satmak değil de paspas ve kovalarla su temizlemek olmuş. Bu çarşı böyle olduğu için kimse korkudan alışveriş yapmaya gelmiyor ve bizler de iflas etme noktasına geliyoruz dedi.

'YAĞMUR BİTECEK KAR YAĞACAK ÇİLE BİTMEYECEK'

Esnaf Ali Yıldırım ise yağmur yağınca iş yerine su bastığını belirterek, 'Tavanlardan, girişlerden her taraftan su sızıyor. Böyle olunca da insan iş yapamaz hale geliyor. Yağmurlar bitecek kar yağışı başlayacak ardından baharla yeniden yağmur yağacak yani esnafın bu çilesi bitmeyecek. Yerel seçimler yaklaşıyor. Belediye başkanları oylara talip ama sorunlara talip değil. Kaç defa bu durumla ilgili görüştük ama bir adım yok diye konuştu.

'TEK ÇÖZÜM YIKMAK ANCAK BÜTÇE YOK'

Belediyeden yapılan açıklamada da sorunun çarşının üstündeki havuzdan kaynaklandığını düşündükleri için geçen yıl havuzu kaldırdıklarını ancak, sorunun devam etmesi üzerine yapılan incelemede 5 yıl önce yapılan restorasyonda tabana serilen izolasyon malzemesinden kaynaklandığının anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, nerelerden su aktığını tespit edemedikleri için çözüm bulamadıklarını ve çözümün orayı yıkıp tekrardan yapmak olduğu ancak bunun için de bütçe olmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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