Tunceli'deki trafik kazasında 7 kişi yaralandı Güncel Haberler Tunceli'nin Pertek ilçesinde minibüsle pikabın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Tunceli'nin Pertek ilçesinde minibüsle pikabın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Hozat Kavşağı mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları öğrenilemeyen bir pikap ile minibüs çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulansla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Sidar Can Eren Tunceli Güncel Haberler

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