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Tunceli'deki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

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Tunceli'deki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde minibüsle pikabın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde minibüsle pikabın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Hozat Kavşağı mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları öğrenilemeyen bir pikap ile minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, ambulansla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

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