Tunceli'deki trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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Tunceli'nin Pertek ilçesinde minibüsle pikabın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Tunceli'nin Pertek ilçesinde minibüsle pikabın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Hozat Kavşağı mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları öğrenilemeyen bir pikap ile minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, ambulansla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel