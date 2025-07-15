Tunceli'deki Silahlı Kavganın Azmettiricisi İstanbul'da Yakalandı

Tunceli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavganın azmettiricisinin, İstanbul'da yakalanarak tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 5 Temmuz'da kentteki bir banka şubesinin önünde aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktığı hatırlatıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabanca ve 1 bıçak ele geçirilmiş ve şüphelilerin tamamı mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir. Şüphelilerden A.A. ve İ.A. tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Olayın azmettiricisi olduğu tespit edilen firari durumdaki S.A. yapılan çalışmalar sonucu İstanbul'da saklandığı evde yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Olay kapsamında 3 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştır."

Açıklamada, Tunceli'de huzuru bozmaya çalışan tüm mihraklarla kararlıkla ve kesintisiz mücadelenin devam edeceği vurgulandı.