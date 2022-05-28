TUNCELİ'DEKİ NEVRUZ ETKİNLİĞİYLE İLGİLİ 20 GÖZALTI - Haberler

TUNCELİ'de, 19 Mart'taki nevruz kutlamalarında örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle 20 kişi, gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kentte 19 Mart'ta nevruz tertip komitesi tarafından düzenlenen kutlamalar ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, polis kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, bazı üniversite öğrencilerinin çeşitli şarkılar ile örgüt propagandası yaptığı değerlendirildi. Örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle 20 öğrenci, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel