Munzur Vadisi Milli Parkı drone ile görüntülendi - Haberler

Munzur Vadisi Milli Parkı drone ile görüntülendi Türkiye'nin önemli milli parklarından Munzur Vadisi Milli Parkı'nın güzelliği dron ile kaydedildi. Türkiye'nin önemli milli parklarından Munzur Vadisi Milli Parkı'nın güzelliği dron ile kaydedildi. İl merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan milli park, yaklaşık 42 bin hektarlık büyüklüğe sahip. Zengin bitki örtüsü ve endemik türleriyle öne çıkan milli park, nesli koruma altındaki birçok yaban hayvanına yaşam alanı sunuyor. Munzur Çayı'nın menderesler oluşturarak geçtiği milli park, havaların iyice ısınmasıyla yeşillenen ağaçlar ve bitkilerle ayrı bir güzelliğe büründü. Her mevsim farklı manzaralar sunan milli parkı, çevre illerden gelenler de ziyaret ediyor. AA / Sidar Can Eren - Güncel Kültür Sanat Güncel Haberler

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