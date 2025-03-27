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Tunceli'de Zorlu Zirve Tırmanışı

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 2 bin 950 rakımlı Sultanbaba Dağı'na 14 sporcu tarafından 9 saat süren zorlu bir tırmanış gerçekleştirildi. Katılımcılar karla kaplı alanlarda güçlük çekmesine rağmen muhteşem manzaralar eşliğinde zirveye ulaştı.

Tunceli'de 2 bin 950 metrelik dağa zorlu tırmanış

TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan 2 bin 950 rakımlı Sultanbaba Dağı'na tırmanış gerçekleştirildi. Son derece zorlu geçen tırmanışa 14 sporcu katıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 2025 yılı dağcılık il programında yer alan Sultan Baba Dağı tırmanışı 14 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Bin 900 metreden başlayan tırmanış 9 saat sürerken katılımcılar, karla kaplı alanlarda zaman zaman zorluk yaşasa da muhteşem manzaralar eşliğinde 2 bin 950 metrelik zirveye ulaşmayı başardı.

Tunceli Dağcılık İl Temsilcisi Bülent Ak liderliğinde geçen tırmanışta zirvede bir süre mola veren katılımcılar daha sonra inişe geçerek etkinliği sorunsuz şekilde tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Güncel
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