Tunceli'de Zırhlı Araç Devrildi: 3 Jandarma Şehit Oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 jandarma uzman çavuş ile bir jandarma uzman onbaşının şehit olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda jandarma uzman çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada jandarma astsubay çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun."