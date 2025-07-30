Tunceli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Tunceli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Tunceli'de üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Sürücülerin kimlikleri henüz öğrenilemedi. Yaralılar, hayati tehlikeleri olmadan hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'de üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 62 AAJ 967, AAL 825 (yabancı plaka) ve 06 KM 023 plakalı otomobiller, 440. Cadde üzerinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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