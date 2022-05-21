Tunceli'de yuvalarından düşen kartal yavruları özenle büyütülüyor - Haberler

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Tunceli'de yuvalarından düşen kartal yavruları özenle büyütülüyor

AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Tunceli'de yuvalarından düşen kartal yavruları özenle büyütülüyor

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yuvalarından düşen kartal yavrularına özenle bakılıyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yuvalarından düşen kartal yavrularına özenle bakılıyor.

Salkımözü köyü sakinleri, dağlık arazide iki kartal yavrusunu yuvalarından yere düşmüş halde buldu.

Kuşları bulunduğu yerden alan köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesine haber verdi.

Hayvanları koruma altına alan DKMP görevlileri, yavru kartalların bakımını şefkatle gerçekleştiriyor.

Saman ve ağaç dallarından yapılan yuvada kalan kartalları, görevliler her gün kırmızı etle besliyor.

Günde ortalama yarım kilogram et tüketen kartallar, uçmayı öğrendikten sonra doğaya salınacak.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tunceli, Güncel, Haberler

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