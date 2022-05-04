TUNCELİ'DE YOLLAR HAVADAN DENETLENDİ - Haberler

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TUNCELİ'DE YOLLAR HAVADAN DENETLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TUNCELİ'de Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

TUNCELİ'de Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Kentte, Ramazan Bayramı'nın son gününde trafiğin sakin olduğu görüldü.

Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile ilçelerde Ramazan Bayramı nedeniyle hem karadan hem de havadan trafik denetimi yaptı. Ekipler, turistlerin uğrak adresi olan Munzur Vadisi Milli Parkı, Elazığ ve Erzincan kara yolunda trafik denetimini havadan gerçekleştirdi. Denetimlerde, yolların sakin, olduğu görüldü. Denetimlere İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve jandarma trafik ekipleri katıldı.

Ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile vatandaşları kurallara uyma ve yorgun araç kullanmamaları yönünde uyardı.(DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Jandarma, Güncel, Haberler

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