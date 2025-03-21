İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi

İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
Abdullah Gül uzun süren sessizliğini Ekrem İmamoğlu için bozdu

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini İmamoğlu için bozdu
Ekrem İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda gözaltı var
Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis, göstericilere müdahale etti

Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis göstericilere müdahale etti

Tunceli'de Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 79 köy yolu ulaşıma kapanırken, kapanan yolları açmak için çalışmalar sürüyor. Pülümür-Erzincan karayolu da yoğun yağış nedeniyle kapandı.

Tunceli'de kar yağışı sürüyor

Tunceli'de, kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

TUNCELİ - Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 79 köy yolu ulaşıma kapanırken kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı. Yağış nedeniyle kayan bir tırın yolu kapatması nedeniyle kapanan Pülümür- Erzincan karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Tunceli'de iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağış nedeniyle Pülümür'de 40, Pertek'te 13, Nazımiye'de 10, Çemişgezek'te 6, merkez ve Hozat ilçesinde 5'er olmak üzere toplam 79 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kar yağışı nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Yağış nedeniyle kayan bir tır yolu kapatınca uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ve trafik ekiplerin yaptığı çalışmayla tır çekilirken yol yeniden trafiğe açıldı.

Yetkililer, vatandaşları yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken yağışın bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title