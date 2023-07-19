Tunceli'de Yemişdere köyünde çıkan yangın söndürüldü

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Yemişdere köyünde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların erken müdahalesiyle söndürüldü. Evlerin yakınında çıkan yangın panik yarattı. Yangın sonucu çevredeki ağaçlar zarar gördü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Yemişdere köyünde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların erken müdahalesiyle söndürüldü.

Çemişgezek Yemişdere köyünde yerleşim yerinin yakınında bulunan otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evlerin yakınında çıkan yangın vatandaşlarda panik oluşturdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangın nedeni ile çevredeki ağaçlar zarar görürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ