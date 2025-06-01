Tunceli'de Yavrularını Emziren Anne Ayı Dron ile Görüntülendi

Tunceli'de Yavrularını Emziren Anne Ayı Dron ile Görüntülendi
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, üç yavrusunu emziren anne ayı bir dron ile kaydedildi. Uzun süredir takip edilen ayı, doğal yaşam alanına geri döndü.

Yavrularını emziren ayı böyle görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de dağlık alanda üç yavrusunu emziren yavru ayı dron ile kayıt altına alındı. Yavrularının karnını doyuran ayı daha sonra dağlık alana giderek gözden kayboldu.

Tunceli'de, son zamanlarda ayı popülasyonunda yaşanan ciddi artış nedeniyle hayvanlar sık sık kameralara takılıyor. En son Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda üç yavrusunu emziren anne ayı, ilçede doğa fotoğrafçılığı yapan İHA Muhabiri İsmail Yoleri tarafından dron ile kayıt altına alındı. Uzun süre yavrularını emziren anne ayı daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Uzun süredir üç yavrulu anne ayıyı takip ettiğini dile getiren İHA Pülümür muhabiri İsmail Yoleri, "Bugün de yavrularını emzirdiği anlara denk geldim. Yavrular süt emerken onları rahatsız etmemek için dronla kısa bir çekim yaptım. Böyle bir ana denk geldiğim için çok mutlu oldum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - Güncel
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