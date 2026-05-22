Haberler

Tunceli'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin 274 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Tunceli'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 7258 sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis suçlarına yönelik çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

Bu kapsamda önemli bir operasyona imza atıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan teknik ve finansal incelemelerde, şüphelilerin başkalarına ait banka ve hesap kartlarını belirli ücretler karşılığında satın aldıkları ya da kiraladıkları, bu hesapları yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen haksız kazancın transferinde kullandıkları tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, D.B.A, S.T. ve A.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler ile hesabı ele geçirilen bir şahsa ait banka hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde toplam 274 milyon 793 bin 734 lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi."

Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlının çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama

Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan üniversiteyle ilgili açıklama
15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler
Bu iş bu kadar! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi

Ve beklenen oldu!

İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi

Listesi belli oldu! İşte Aziz Yıldırım'ın A takımı

Dananın kuyruğu kopuyor! Acun Ilıcalı'nın en büyük hayali gerçekleşebilir

En büyük hayalini gerçekleştirmeye çok yaklaştı

Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

Dosyanın kilit ismi ilk kez konuştu, cinayetle ilgili her şeyi anlattı