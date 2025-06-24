Tunceli'de Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

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Tunceli'nin Moğultay Mahallesi'nde yalnız yaşayan Musa Gezici, evinde hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine, itfaiye kapıyı açarak içeri girdi. Sağlık ekipleri, Gezici'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tunceli'de bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.???????

Moğultay Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 2. katındaki dairede yalnız yaşayan Musa Gezici'den haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

Gezici, itfaiye görevlilerince kapısı açılan dairede yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

Sağlık ekiplerince durumu kontrol edilen Gezici'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gezici'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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