Tunceli'de Yağma ve Kasten Yaralama Şüphelileri Yakalandı

Tunceli'de yağma ve kasten yaralama gibi suçlardan aranan 4 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve cep telefonu ele geçirildi.

- Tunceli'de yağma, kasten yaralanma gibi suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

TUNCELİ - Tunceli'de Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda yağma ve kasten yaralama gibi birçok suçtan aranan 4 kişi yakalandı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde 2 Ekim 2023 günü meydana gelen yağma, mala zarar verme, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit, hakaret ve kasten yaralama olayına ilişkin özel hareket polisleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, S.M., B.S., U.Y., H.G. isimli şahıslar Pertek ve il merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 20 fişek, 1 av tüfeği, 3 av fişeği ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.