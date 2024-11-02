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Tunceli'de Yaban Keçisi Kurtarıldı

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Tunceli'de baraj gölünde mahsur kalan bir yaban keçisi, AFAD dalgıçları tarafından kurtarıldı. Vatandaşın ihbarı sonrası bölgeye giden ekipler, halat yardımıyla keçiyi kıyıya getirdi ve sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

Tunceli'de düştüğü baraj gölünde mahsur kalan yaban keçisi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) dalgıçlarınca kurtarıldı.

Kentteki Uzun Çayır Baraj Gölü'nün kapak kısmında suya düşen yaban keçisini fark eden bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD'ın dalgıç ekibi yaban keçisini kurtarmak için çalışma başlattı.

Botla suya giren ekipler, halat yardımıyla yakaladıkları keçiyi bulunduğu yerden alarak kıyıya getirdi.

Veteriner tarafından kontrolleri yapılan yaban keçisi, daha sonra dağlık alana bırakıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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