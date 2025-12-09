Haberler

Tunceli'de Yaban Keçisi Avlayanlara 970 Bin TL Para Cezası

Güncelleme:
Tunceli'de uluslararası sözleşmelerle korunan yaban keçisini avlayan kişilere 970 bin 827 lira para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele ederken, 9 avcıyı yakaladı. Tunceli Valiliği, doğanın korunmasına yönelik denetimlerin süreceğini duyurdu.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri, yaban hayvanlarını korumak ve yaban hayatını gelecek nesillere aktarabilmek için kaçak avcılıkla mücadelesini sürdürürken, yaban keçileri çiftleşmek için zirvelerden Pülümür ve Munzur Vadisi'nin alt kısımlarına inmeye başladı. Ekipler de bu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalar sırasında; ekipler, Nazımiye ilçesine bağlı Dallıbahçe köyü mevkisinde silah sesleri duyunca harekete geçti. Jandarma ekiplerinin desteğiyle bölge ablukaya alındı. Termal dronların ve fotokapanların kullanıldığı operasyonda ekipler, yaban keçilerini vuran kişileri yakaladı. Avcılara 'Kara avcılığı kanununa muhalefet' suçundan toplam 970 bin 827 TL ceza kesildi. Diğer yandan evinde ruhsatsız silah, susturucu ve aykırı mühimmat bulunduran bir avcı, gözaltına alındı. Avcı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

TUNCELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Tunceli Valiliği, kent genelinde doğanın korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği amacıyla yasa dışı avcılığa karşı yürütülen mücadelenin aralıksız devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, tüm birimlerin sahada titizlikle denetim yürüttüğü vurgulandı. Doğal yaşamın korunması için kararlılıkla çalışıldığı belirtilerek, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin kesintisiz sürdüğü kaydedildi. Ayrıca yasa dışı avcılık şüphesi veya benzeri durumlara tanık olanlar, Milli Parklar Müdürlüğü ile 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunabilecekleri hatırlatıldı.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
