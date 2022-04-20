Tunceli'de yaban domuzu evin bahçesinde yavruladı - Haberler

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Tunceli'de yaban domuzu evin bahçesinde yavruladı

İhlas Haber Ajansı - Sezai Akın - Güncel
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Tunceli'de yaban domuzu evin bahçesinde yavruladı Tunceli'de yaban domuzu bir evin bahçesinde doğum yaptı.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de yaban domuzu evin bahçesinde yavruladı

TUNCELİ - Tunceli'de yaban domuzu bir evin bahçesinde doğum yaptı. Ev sahibi durumu sabah işe giderken fark edip cep telefonuyla kaydetti.

Olay, Tunceli merkez Cumhuriyet Mahallesi Kanoğlu mevkiinde bulunan bir evin bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah işe gitmek için çıkan bir vatandaş, bahçede yaban domuzunu ve yavrularını fark etti. Hemen cep telefonuna sarılan vatandaş, domuzu ve yavrularını çekmek istedi. Domuz bir süre bahçede dolaştıktan sonra bir anda gözden kayboldu. Ev sahibi, yetkilileri arayarak durumu anlatıp yavruların alınmasını istedi.

İhlas Haber Ajansı / Sezai Akın - Güncel

Tunceli, Doğum, Güncel, Haberler

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