Tunceli'de vatandaşlar yol kenarına inen dağ keçilerini izledi

TUNCELİ - Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri, karınlarını doyurmak için karayolu kenarına kadar indi. Vatandaşlar da yaban keçilerini çok yakın bir mesafeden seyrederek fotoğraflama keyfi yaşadı.

Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde koruma altında bulunan bir grup yaban keçisi, karınlarını doyurmak için karayolu kenarına kadar indi. Yoldan geçen vatandaşlar da durarak çok yakın bir mesafeden hem yaban keçilerini seyretti hem de o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Kimi vatandaşlar, sırf yaban keçilerini görmek için vadiye geldiklerini dile getirdi.