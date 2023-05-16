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Tunceli'de uyuşturucuyla yakalanan iki kişi hakkında işlem yapıldı

Tunceli'de uyuşturucuyla yakalanan iki kişi hakkında işlem yapıldı

Güncel Haberler

Tunceli'de üzerinde bir miktar esrar ile yakalanan iki şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Tunceli'de üzerinde bir miktar esrar ile yakalanan iki şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Polis, şüpheli iki kişinin üzerinde yaptığı aramalarda bir miktar esrar buldu.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

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Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Tunceli Güncel Haberler

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