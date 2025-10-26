Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Tunceli'de bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il dışından gelen bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen aracı Pah Köprüsü mevkisinde durdurdu.

Narkotik köpeğiyle araçta arama yapan ekipler, yedek lastiğe gizlenmiş 7 parça halinde toplam 3 kilo 737 gram esrar ele geçirdi.

Otomobildeki B.A. ve A.Y. gözaltına alındı.