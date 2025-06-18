Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı
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Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi ve toplam 270 gram esrar ele geçirildi.

TUNCELİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilerin belirlenen adreslerine, özel Harekat polisleri ve dron desteğiyle, eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda D.G., D.A., D.Ö., M.C.A., E.K., E.E., İ.C.K. ve D.D. isimli şüpheliler yakalandı. Adres ve araçlarda narkotik köpeği Luna ile yapılan aramalarda; toplam 270 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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