Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, belirlenen adreslerdeki aramalarda 1 kilo 917 gram esrar ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda, B.C.E, U.T. ve İ.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramalarda, 1 kilo 917 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
