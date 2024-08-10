Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 40 kök Hint keneviri, bir miktar esrar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonlarda, 40 kök Hint keneviri, bir miktar esrar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.