Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: 205 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Tunceli'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 205 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.I. tutuklanırken, M.Ç. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu miktar, kentteki en yüksek tek seferde yakalanan uyuşturucu miktarı olarak kaydedildi.

TUNCELİ'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 205 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Merkez Güleç Mahallesi'nde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube ekiplerince yürütülen istihbari çalışma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen A.I. ve M.Ç. yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan adli aramada 205 gram kristal metamfetamin ele geçirildi. Jandarma kaynakları, miktarın günlük kullanım hesabına göre yaklaşık 3 bin içime karşılık geldiğini belirtti.

BUGÜNE KADAR YAKALANAN EN YÜKSEK MİKTAR

Jandaramdaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.I. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ç. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ele geçirilen metamfetaminin, kentte bugüne kadar tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
