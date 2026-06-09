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Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 545 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Diyarbakır'dan Tunceli'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendiği belirtildi.

Ekiplerin, Pertek Feribot Uygulama Noktası'nda bir aracı durdurduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Araçtaki aramada 2 kilo 545 gram skunk ele geçirildi. Operasyonun devamında yakalanan diğer şüpheliler ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 200 gramın üzerinde skunk ile 4 sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında gözaltına alınan B.T, Ö.Y. ve S.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi."

Açıklamada, zanlılardan B.T. ve Ö.Y'nin tutuklandığı, S.Ç'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
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