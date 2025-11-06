Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğerine adli kontrol kararı verildi. Operasyonda 205 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda M.Ç. ile A.I'yı gözaltına aldı, 205 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.I. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel