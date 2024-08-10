Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 40 kök Hint keneviri, esrar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonda, 40 kök Hint keneviri, bir miktar esrar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan B.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, N.D. ve O.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.