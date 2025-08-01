Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonlarında 14 Gözaltı

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Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve ekipmanlar ele geçirildi.

Tunceli'de son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen ay kent genelinde uyuşturucu üreticileri ve satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, belirledikleri 10 ayrı adrese düzenledikleri operasyonlarda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda 53 uyuşturucu hap, 20 kök kenevir bitkisi, 8 hibrit keneviri, 65 gram skunk maddesi, 34 gram kubar esrar, 5 gram metemfetamin, 28 uyuşturucu kullanım aparatı ile 2 uyuşturucu üretiminde kullanılan iklimlendirme düzeneği ele geçirildi.

Açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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