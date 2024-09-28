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Tunceli'de Uysal Yılan Görüntülendi

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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, uysal karakteriyle bilinen yılan türü cep telefonuyla görüntülendi. Özgür Yeğin, yılanı evinin yakınında sakin bir şekilde kayda aldı.

Yılanların en uysalı, Tunceli'de görüntülendi

TUNCELİ - Kırbaç yılanları familyasına dahil olan ve uysal karakteri nedeniyle 'Uysal yılan' olarak adlandırılan yılan, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Uysal karakterli, kendini ciddi tehdit altında hissetmediği sürece ısırmayan ve zehirsiz bir tür olan uysal yılan, Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Geriş köyünde Özgür Yeğin isimli vatandaş tarafından görüntülendi. Köylerinde bu türü ilk defa gördüğünü belirten Yeğin, "Özellikle bu yaz köyümüzde çok sayıda yılan gördüm ve bunların bir bölümünü görüntüledim ancak bu türü ilk defa görüyorum. Evimizin yakınına kadar gelmişti çok yakınına sokularak kayıt altına aldım. Sakin davranışları dikkatimi çekti. Sonrasında yaptığım araştırmalarda uysal yılan olduğunu öğrendim" dedi.

Yeğin, yılanı kısa bir süre görüntüledikten sonra rahatsız etmemek için bulunduğu alandan ayrıldığını kaydetti.

Tunceli'de Uysal Yılan Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Güncel

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