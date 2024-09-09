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Tunceli'de Zırhlı Araç Kazasında Şehit Olan Askerler İçin Tören Düzenlendi

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev sırasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler için Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törende şehitlerin bayrağa sarılı naaşları katafalka konuldu, ardından saygı duruşu yapıldı ve özgeçmişleri okundu. İl Müftüsü tarafından dua edilmesinin ardından şehit naaşları cenaze araçlarıyla Elazığ Havalimanı'na uğurlandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler için tören düzenlendi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehitler Uzman Çavuş Mehmet Aykanat, Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı, Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu.

İl Müftüsü Mustafa Şanver'in okuduğu dua sonrası şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından cenaze araçlarına konularak Elazığ Havalimanı'na götürüldü.

Törene, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, polisler ve askerler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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