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Tunceli'de trafik kazası: 4 yaralı

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Tunceli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Tunceli-Erzincan karayolunun 18. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Tunceli'de trafik kazası: 4 yaralı

TUNCELİ - Tunceli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Tunceli- Erzincan karayolunun 18. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Güncel

Tunceli Devlet Hastanesi Erzincan Tunceli Güncel Haberler

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