Tunceli'de trafik kazası: 4 yaralı

TUNCELİ - Tunceli- Erzincan Karayolu'nda 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Erzincan Karayolu'nun 15. kilometresinde bulunan Meşeyolu köyü köprüsü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ve plakaları öğrenilemeyen 2 aracın çarpışması sonucu, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.