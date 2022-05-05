Tunceli'de trafik kazası: 4 yaralı - Haberler

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Tunceli'de trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tunceli'de trafik kazası: 4 yaralı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çemişgezek Tunceli kara yolu Payamdüzü köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki araç çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çemişgezek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Sezai Akın-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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