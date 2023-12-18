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Tunceli'de trafik kazalarında olay yeri yönetimi eğitimi düzenlendi

18 Aralık 2023 12:53 Güncelleme: 12:55 Abone Ol

Tunceli'de ekiplere yönelik, trafik kazalarında olay yeri yönetimi ve koordineli çalışma eğitimi gerçekleştirildi. Eğitime katılan ekipler, trafik kazalarında koordineli çalışma ve yapılması gerekenlerle ilgili bilgi aldı.