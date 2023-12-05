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Tunceli'de trafik denetimlerinde 95 sürücüye ceza uygulandı

5 Aralık 2023 15:35 Son Güncelleme: 15:36 Abone Ol

Tunceli'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde hız ihlali yaptığı belirlenen 95 sürücüye cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik ihlallerini önlemek için çalışmalarına devam ediyor. Kontroller sonucunda 16 sürücünün ehliyetine el konuldu ve 12 araç trafikten men edildi.