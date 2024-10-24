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Tunceli'de TIR Devrildi: 50 Küçükbaş Hayvan Hayatını Kaybetti

Tunceli'de TIR Devrildi: 50 Küçükbaş Hayvan Hayatını Kaybetti
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Tunceli'de kontrolden çıkarak devrilen TIR'da 50 küçükbaş hayvan yaşamını yitirirken, sürücü hafif yaralandı. Olay yerinde sağlık ve kurtarma ekipleri müdahalede bulundu.

TUNCELİ'de kontrolden çıkarak devrilen TIR'daki 50 küçükbaş öldü, sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli- Elazığ karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Gümüşhane'den Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine seyir halinde olan, göçerlere ait küçükbaşların taşındığı sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 AFC 110 plakalı TIR, Atatürk Viyadüğü çıkışında kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, dorsedeki 50 küçükbaş öldü, 200'ü de ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı sürücüye de sağlık ekipleri kaza yerinde müdahalede bulundu. Kazada kurtulan hayvanlar alanda korumaya alınırken, devrilen TIR ise İl Özel İdaresi'ne ait vinçle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM,TUNCELI??

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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