Tunceli'de Ticari Araçlarda Kış Lastiği Denetimi

TUNCELİ'de polis ekipleri, 1 Aralık itibarıyla zorunlu olan şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Tunceli'de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Aralık itibarıyla zorunlu olan şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. 1 Nisan 2024'e kadar devam edecek olan uygulama kapsamında ekipler, kentin en işlek noktalarından Atatürk Mahallesi'nde oluşturdukları kontrol noktasında, Tunceli-Elazığ karayolundan geçen çok sayıda ticari aracın lastiğini 'kumpas' adı verilen aletle ölçerek denetim yaptı. Sürücüleri kış lastiği konusunda da bilgilendiren ekipler, kış lastiği takan sürücülere teşekkür etti.(DHA)